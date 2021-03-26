"При травме колена может быть два варианта: или хороший, или плохой. Хороший вариант – я выхожу в общую группу и тренируюсь, участвую в играх, все нормально – и борюсь за место в сборной, чтобы поехать на Евро. А плохой вариант – я выхожу, тренируюсь, но не могу играть и продолжаю лечиться.

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Сейчас я чувствую себя нормально – эту неделю тренировался в двухразовом режиме, все упражнения выполнял без проблем. С понедельника планирую выйти в общую группу команды. Это хроническая травма – есть футболисты, которые играют с таким диагнозом. Здесь вопрос только в том, будет ли меня беспокоить травма или нет.

У меня был разговор с Андреем Шевченко, он выразил мне огромную поддержку. Мы договорились о том, что я восстанавливаюсь и, дай бог, все будет нормально – я приеду в сборную. Буду готовиться, а потом уже будет решение", – рассказал Степаненко в программе Денисов Time.

Напомним, в последний раз хавбек выходил на поле 21 февраля. Некоторые прогнозы по восстановлению откровенно пугали – речь шла о длительном отсутствии и даже пропуске Евро-2020.

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