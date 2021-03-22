Травма 31-летнего полузащитника может оставить его за бортом вожделенного чемпионата Европы, который стартует 11 июня.

Хавбек Шахтера и сборной Украины рискует задержаться в лазарете на несколько месяцев. Травма колена, из-за которой Степаненко пропустил уже 8 последних матчей, оказалась серьезнее, чем прогнозировали. Более того, Тарас может не успеть восстановиться к старту чемпионата Европы. Об этом сообщил журналист Андрей Сенькив в эфире ТаТоТаке.

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Напомним, в отборе на Евро-2020 Степаненко был основным игроком в команде Андрея Шевченко. В активе центрхава 6 сыгранных поединков в квалификации. Полузащитник получил повреждение в поединке чемпионата Украины против Руха, который состоялся 21 февраля. В текущем сезоне в активе лидера Шахтера 18 матчей и 1 ассист.

Заметим, без Степаненко "горняки" выиграли лишь 3 поединка из 8-ми. За это время Шахтер успел вылететь из Кубка Украины от Агробизнеса и из Лиги Европы от Ромы.

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