"После матча с Колосом при тяжелых погодных условиях и местами твердом поле колено среагировало. Не было времени отдыхать, был матч Лиги Европы, в котором я принял участие. После этого начал чувствовать дискомфорт. Еще вышел на матч с Рухом, но понял, что не могу играть в полную силу, и попросил замену.

Пятов может покинуть Шахтер – у голкипера сборной Украины длительный конфликт с Каштру

Как раньше, уже не будет, потому что операция. Но сейчас я не чувствую дискомфорта. Делаю тренировки, которые провоцируют нагрузки, чтобы посмотреть, как колено будет себя вести. Я уже начал в общей группе тренироваться, но это были не интенсивные занятия, потому что у ребят матчи. Так как я сейчас себя чувствую, то надеюсь, что с понедельника (29 марта) смогу работать на полную и готовиться к ближайшим матчам. Но со 100% уверенностью сказать не могу, потому что никто не знает, как будет вести себя колено в период именно футбольных нагрузок", – резюмировал Степаненко в комментарии Shakhtar News.

Напомним, последний раз хавбек выходил на поле 21 февраля. Некоторые прогнозы по восстановлению откровенно пугали – речь шла о длительном отсутствии и даже пропуске Евро-2020.

"Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо