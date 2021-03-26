"При травмі коліна може бути два варіанти: або хороший, або поганий. Хороший варіант – я виходжу в загальну групу і тренуюся, беру участь в іграх, все нормально – і борюся за місце в збірній, щоб поїхати на Євро. А поганий варіант – я виходжу, тренуюся, але не можу грати і продовжую лікуватися.

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Наразі я почуваюся нормально – цей тиждень тренувався у дворазовому режимі, всі вправи виконував без проблем. З понеділка планую вийти в загальну групу команди. Це хронічна травма – є футболісти, які грають з таким діагнозом. Тут питання тільки в тому, чи буде мене турбувати травма чи ні.

У мене була розмова з Андрієм Шевченком, він висловив мені величезну підтримку. Ми домовилися про те, що я відновлююся і, дай бог, все буде нормально – я приїду в збірну. Буду готуватися, а потім вже буде рішення", – розповів Степаненко у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, востаннє хавбек виходив на поле 21 лютого. Деякі прогнози щодо відновлення відверто лякали – йшлося про тривалу відсутність і навіть пропуск Євро-2020.

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