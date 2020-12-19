"Думаю, единственный шанс для Флика выиграть эту награду – если Бавария найдет 2-3 новых турнира, чтобы в них победить. Возможно, если он возьмет 7 трофеев за сезон, то получит приз.

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Он выиграл только Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубка Европы и Германии – он выиграл всего пять трофеев и важнейший из них. Поэтому я думаю, что единственный шанс бедняги Флика – найти еще 2-3 турнира для победы", – приводит слова Моуринью Goal.

Отметим, что лучшим тренером 2020 признан Юрген Клопп, который выиграл только АПЛ, тогда как Бавария с Фликом добыла все 5 трофеев, в которых принимала участие.

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