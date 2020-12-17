"В шоке ли я? Конечно, я сидел здесь просто так, ведь я уже получил этот приз в прошлом году. Когда меня номинируют на какую-то награду, я проявляю уважение к другим и просто посещаю церемонию. Я не лучший, но получил эту награду.

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Если честно, мне нужно поблагодарить многих людей! Особенно моих помощников. В прошлом году мы сделали что-то особенное, и все – благодаря им. Это было очень приятно.

За два года мы выиграли АПЛ и ЛЧ? Я не знаю, что мы строим. Мы были счастливы за оба трофея. Мы мечтали об этом несколько лет. Клуб прошел огромный путь, чтобы достичь этой цели. У нас был особый год", – цитирует Клоппа Sky Sports.

В этой номинации Клопп обошел главного тренера Лидса Марсело Бьелсу и наставника Баварии Ганса-Дитера Флика. Кстати, последний сумел оформить исторический требл с мюнхенцами (Бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпионов).

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