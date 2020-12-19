"Думаю, єдиний шанс для Фліка виграти цю нагороду – якщо Баварія знайде 2-3 нових турніри, щоб у них перемогти. Можливо, якщо він візьме 7 трофеїв за сезон, то отримає приз.

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Він виграв тільки Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Кубок Німеччини, Суперкубки Європи і Німеччини – він виграв всього п'ять трофеїв і найважливіший з них. Тому я думаю, що єдиний шанс бідолахи Фліка – знайти ще 2-3 турніри для перемоги", – наводить слова Моурінью Goal.

Зазначимо, що найкращим тренером 2020 року визнаний Юрген Клопп, який виграв лише АПЛ, тоді як Баварія із Фліком здобула усі 5 трофеїв, у яких брала участь.

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