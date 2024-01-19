Жозе Моуринью решил долго не сидеть без работы после увольнения из Ромы.

Португалец достиг устной договоренности с руководством Аль-Шабаба, утверждает Asharq Al-Awsat.

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В четверг (18 января) стороны провели продуктивный видеоразговор через Zoom. Моуринью заверил, что отлично понимает амбициозный проект чемпионата Саудовской Аравии и готов помочь Аль-Шабабу выйти на ведущие места. В ближайшие дни "Особенный" должен прилететь в Эр-Рияд для согласования всех деталей и подписания контракта.

Добавим, что сейчас Аль-Шабаб под руководством хорвата Игора Бищана занимает 11-ю строчку саудовской Про лиги. В составе всего трое довольно именитых легионеров – Янник Карраско, Эвер Банега и Ромен Саисс. Моуринью сразу предупредил, что для достижения успеха придется приглашать гораздо больше качественных игроков из Европы.

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