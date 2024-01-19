Аль-Хиляль больше не рассчитывает на Неймара в нынешнем сезоне.

"Лидеры" вычеркнут звездного бразильца из заявки на чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

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В сети начали появляться слухи о досрочном разрыве контракта 31-летнего Неймара, но все гораздо проще. Недавно Аль-Хиляль подписал защитника Ренана Лоди, ставшего девятым иностранцем в составе. Регламент саудовской Про лиги разрешает только 8 легионеров в заявке, поэтому пришлось выбирать "жертву". Неймар из-за разрыва "крестов" не сыграет до конца сезона, поэтому оставлять ему место не имеет никакого смысла.

Напомним, летом Аль-Хиляль заплатил ПСЖ 90 млн евро, а самому Нею выписал 2-летний контракт на 300 млн евро. Бразилец успел оформить гол+3 ассиста, уехал в сборную и тяжело травмировался. Команда прекрасно справляется и без звезды – вершина таблицы чемпионата, ни одного поражения, 7 очков отрыва от Аль-Насра Роналду.

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