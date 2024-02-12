Португалец активно начал изучать немецкий язык, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Моуринью вывел в Лигу чемпионов только бюджет Ромы, или Почему первый трофей за 14 лет не мог помешать увольнению

Бавария является одним из приоритетов 61-летнего Моуринью. На протяжении карьеры его часто сватали в мюнхенский клуб, но не складывалось. Теперь может наступить правильный момент. "Особенный" свободен, а позиции Томаса Тухеля в Баварии очень неустойчивы.

Если Моуринью окажется в Мюнхене, то будет шанс расширить свою коллекцию "золота" разных чемпионатов. Ранее сеу Жозе выигрывал лиги Португалии, Англии, Италии и Испании.

Галопы "Особенного": как забеги радости Моуринью становились вестниками победы в Лиге чемпионов