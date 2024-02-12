Португалець активно почав вивчати німецьку мову, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Моурінью вивів у Лігу чемпіонів лише бюджет Роми, або Чому перший трофей за 14 років не міг завадити звільненню

Баварія є одним з пріоритетів 61-річного Моурінью. Упродовж кар'єри його часто сватали до мюнхенського клубу, але не складалось. Тепер може настати правильний момент. "Особливий" вільний, а позиції Томаса Тухеля у Баварії дуже нестійкі.

Якщо Моурінью опиниться в Мюнхені, то матиме шанс розширити свою колекцію "золота" різних чемпіонатів. Раніше сеу Жозе вигравав ліги Португалії, Англії, Італії та Іспанії.

Галопи "Особливого": як забіги радості Моурінью ставали вісниками перемоги у Лізі чемпіонів