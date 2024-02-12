Моурінью зробив натяк на наступну роботу – "Особливий" хоче підкорити новий топ-чемпіонат
Жозе Моурінью сподівається очолити європейський гранд після звільнення з Роми.
Португалець активно почав вивчати німецьку мову, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
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Баварія є одним з пріоритетів 61-річного Моурінью. Упродовж кар'єри його часто сватали до мюнхенського клубу, але не складалось. Тепер може настати правильний момент. "Особливий" вільний, а позиції Томаса Тухеля у Баварії дуже нестійкі.
Якщо Моурінью опиниться в Мюнхені, то матиме шанс розширити свою колекцію "золота" різних чемпіонатів. Раніше сеу Жозе вигравав ліги Португалії, Англії, Італії та Іспанії.
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