Жозе Моуринью точно не самый эмоциональный тренер, однако когда уже радуется – то радуется по полной. Дважды ему на эмоциях приходилось демонстрировать свои скоростные показатели, и каждый раз они становились своеобразным известием о будущем.

Эмоции Жозе Моуринью – это всегда повод для улыбки и интересных обсуждений. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о том, как неистовая радость "Особенного" становилась предвестником победы в Лиге чемпионов.

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Драма в "Театре мечты"

В исторической для Порту и Моуринью ЛЧ 2003/2004 в 1/8 финала турнира судьба свела амбициозных "драконов" с Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона. "Красные дьяволы" выглядели фаворитом противостояния, поэтому одолеть их и положить на лопатки симпатии футбольной Европы было бы вдвойне приятнее.

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На Олд Траффорд МЮ снова вышел вперед благодаря голу Скоулза, и казалось, что подопечные сэра Алекса держат ситуацию под контролем. Время на табло истекало, однако Порту не мог конвертировать свои усилия в забитый мяч. Правило выездного гола давало манкунианцам право двигаться дальше по турниру, так что "дьяволы" этим пользовались, затягивая время при каждой возможности.

90-я минута, в ворота МЮ назначен штрафной удар. Выполнять удар пошел Бенни Маккарти. Его удар пришелся аккурат в угол, где караулил Тим Ховард. Казалось, что у американца не возникнет никаких проблем, однако тот не смог зафиксировать мяч в руках. Стоявший на добивании Коштинья легко использовал свой шанс. Порту – в 1/4 финала! Радость заставила Моуринью сорваться с места и побежать радоваться к команде. Забавный забег Жозе пресса высмеивала недолго, ведь вскоре была вынуждена восхищаться его победой в ЛЧ.

Победить "непобедимых"

Когда в полуфинале ЛЧ 2009/2010 судьба снова свела Интер и Барселону, болельщики каталонцев потихоньку готовились бороться за места на трибунах "Сантьяго Бернабеу". На стадии группового этапа подопечные Гвардиолы одержали победу дома и расписали с миланцами нулевую ничью на выезде. Детище Пепа разрывало соперников, так что на бумаге Барса действительно выглядела сильнее. Однако у "Особенного" был план и для этого случая.

Победа Интера на Джузеппе Меаца стала для многих большим сюрпризом. Педро открыл счет в матче, гости благодаря тики-таке контролировали ход игры. Но Интеру хватило трех контратак, чтобы "похоронить" соперника. У каталонцев контраргументов не нашлось, и им не оставалось ничего, чем питать надежду на еще один шанс, на этот раз – а на Камп Ноу.

Поддержать Барсу пришла толпа почти в 100 тысяч. Мотта, когда-то защищавший цвета блаугранас, получил два предупреждения (второе – за легендарную симуляцию Бускетса) и оставил Интер в меньшинстве. Идеальные обстоятельства уничтожить соперника и выйти в финал.

Однако построение защитных редутов – основа гения Моуринью. Интер настолько удачно "вязал игру", что единственное, что могли предложить подопечные Пепа – навесы и удары с дальней дистанции. Лишь в конце игры гол Пике восстановил интригу, однако миланцы устояли на характере. Эмоции Моуринью можно понять.

И да, после забега на Камп Ноу Жозе снова победил в Лиге чемпионов, одолев в финале мюнхенскую Баварию. Возможно, особенно для успеха стоит просто вспомнить свои легкоатлетические способности?