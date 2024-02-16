“Вы должны уважать их решение. Я верю, что болельщики всегда являются сердцем команд, но есть клуб, и когда он принимает решение, вы просто должны его уважать. Я отдал все сердце Риму. Ради Ромы я откинул большие возможности. Первая была из Португалии, за три года до чемпионата мира, который состоится. Потом также отличное предложение из Саудовской Аравии.

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Обычно я по-настоящему прагматичный и профессиональный. Однако, когда я покинул Рому, я таким не был. Я гулял по городу и видел, что люди меня любят и просят "отвезти их в Дублин" (место проведения финала Лиги Европы 2024 года). Однако, в конце концов, надо уважать решение владельцев. Это не первый раз я покинул клуб, но, возможно, это первый раз, когда я ухожу по-другому и с другими чувствами.

Будущее? Я не знаю. Не понимаю людей, которые берут перерыв на год. Я не развлекаюсь, когда не работаю. Я просто хочу это сделать, но мне нужно набраться терпения, чтобы найти подходящую возможность", – цитирует Моуринью сайт Джанлуки Ди Марцио.

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