"Ви повинні поважати їхнє рішення. Я вірю, що вболівальники завжди є серцем команд, але є клуб, і коли він ухвалює рішення, ви просто повинні його поважати. Я віддав усе серце Риму. Заради Роми я відкинув великі можливості. Перша була з Португалії, за три роки до чемпіонату світу, що відбудеться. Потім також чудова пропозиція з Саудівської Аравії.

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Зазвичай я по-справжньому прагматичний і професійний. Однак, коли я залишив Рому, я таким не був. Я гуляв містом і бачив, що люди мене люблять і просять "відвезти їх до Дубліна" (місце проведення фіналу Ліги Європи 2024 року). Однак, зрештою, треба поважати рішення власників. Це не вперше я покинув клуб, але, можливо, це перший раз, коли я йду по-іншому та з іншими почуттями.

Майбутнє? Я не знаю. Не розумію людей, які беруть перерву на рік. Я не розважаюсь, коли не працюю. Я просто хочу це зробити, але мені потрібно набратися терпіння, щоб знайти відповідну можливість", – цитує Моурінью сайт Джанлуки Ді Марціо.

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