Жозе Моуринью не против разжиться еще одним титулом с задержкой в 6 лет.

“Возможно, у меня есть шанс стать чемпионом АПЛ 2017/18? Если Ман Сити поймают на нарушении финансового фэйр-плей, то они потеряют несколько очков, а мы с МЮ выиграем этот титул (смеется).

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Если без шуток, мне очень нравился период в Юнайтед. Я так гордился тем, что поехал туда. Клуб, история, все, чтобы быть тренером в клубе, как был сэр Алекс. Вы должны это пережить, вы должны чувствовать гордость и ответственность. И я это почувствовал", – признался Моуринью в интервью FIVE.

Напомним, в сезоне 2017/18 португалец привел МЮ на вторую строчку АПЛ, отстав от Ман Сити на 19 очков. Сейчас "горожан" подозревают в многочисленных нарушениях ФФП, из-за которых им грозит лишение прошлых титулов и даже понижение в классе.

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