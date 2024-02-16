Жозе Моурінью не проти розжитися ще одним титулом зі затримкою у 6 років.

"Можливо, у мене є шанс стати чемпіоном АПЛ 2017/18? Якщо Ман Сіті спіймають на порушенні фінансового фейр-плей, то вони втратять кілька очок, а ми з МЮ виграємо цей титул (сміється).

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Якщо без жартів, мені дуже подобався період в Юнайтед. Я так пишався тим, що поїхав туди. Клуб, історія, все, щоб бути тренером в клубі, як був сер Алекс. Ви повинні це пережити, ви повинні відчувати гордість і відповідальність. І я це відчув", – зізнався Моурінью в інтерв'ю FIVE.

Нагадаємо, в сезоні 2017/18 португалець привів МЮ на другу сходинку АПЛ, відставши від Ман Сіті на 19 очок. Зараз "містян" підозрюють у численних порушеннях ФФП, через які їм загрожує позбавлення минулих титулів і навіть пониження в класі.

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