В рамках 20-го тура Серии А Рома гостила в Милане. Для фанатов римлян игра сложилась неутешительно (поражение со счетом 1:3), но они не упустили возможность продемонстрировать свое негативное отношение к Златану Ибрагимовичу.

Милан – Рома – 3:1 – видео голов и обзор матча

Швед появился на поле во втором тайме. Фаны начали выкрикивать лозунги, которые имели расистскую почву. Жозе Моуринью не остался в стороне, а обратился к болельщикам с требованием прекратить это, сообщает Football Italia со ссылкой на DAZN.

К слову, в сегодняшнем матче Златан не смог реализовать пенальти. Однако Рома – любимая жертва Ибрагимовича. Именно этой команде он забил больше всего голов – 13 за 23 матча.

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