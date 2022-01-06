Милан уверенно победил Рому в рамках 20-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.

Милан вышел вперед уже на 8-й минуте благодаря пенальти – рука Абрахама стала на пути мяча в ворота. Жиру уверенно реализовал удар с 11-метровой отметки. До перерыва Мессиас удвоил преимущество, добив мяч в ворота после удара Жиру в штангу.

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Абрахам отыграл мяч в конце первого тайма, но Леау поближе к концу встречи забил решающий гол. Победа могла быть и разгромной, но Ибрагимович не реализовал пенальти. Добавим, что Рома завершала игру вдевятером.

Таким образом, Милан набрал 45 очков и поднялся на второе место, Рома с 32 пунктами осталась седьмой.