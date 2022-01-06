Рома сама себя похоронила

Обе команды подошли к матчу с кадровым кризисом, но этим сейчас никого не удивишь. Больше потерь у Милана, который из недоступных игроков может собрать еще один боевой стартовый состав. Впрочем, команда Стефано Пиоли не подала виду, показав хороший футбол.

В дебюте встречи Милану немного повезло. Патрисиу потянул классный удар Эрнандеса, но VAR подсказал главному арбитру, что мяч на пути к воротам задел руку Абрахама. Жиру уверенно реализовал пенальти, а "россонери" повели в счете.

Милан играл лучше. Благодаря грамотному размещению футболистов хозяева накрывали соперников и пользовались ошибками. А ошибок у Ромы было пруд пруди. Они приводили к обрезкам на своей половине. Одну из таких подстерег Жиру. Француз перехватил пас назад, сам пробил в штангу, но Мессиас добиванием удвоил преимущество.

Монструозный Меньян вытащил почти все

Рома мало что предлагала в ответ. Гости с трудом находили свободные зоны для редких атак. Моуринью традиционно сделал ставку на быстрые вертикальные выпады. На острие оказывался Дзаньоло, но он проиграл обе дуэли Меньяну. Голкипер "россонери" сначала закрыл ближний угол, а затем потянул острый дальний удар.

Рома до перерыва все же отквитала один мяч с углового – удар Пеллегрини удачно подкорректировал Абрахам. Римляне надеялись и на большее. Лучший из "волков" – Дзаньоло – ворвался в штрафную и упал в борьбе с Тонали. В этом случае судьи не назначит пенальти.

В середине второго тайма Рома организовала ряд хороших атак, но все попытки отыграться разбились о стену-голкипера. Меньян парировал в ближнем углу удар Абрахама, взял мощный выстрел Мхитаряна и даже добивание Ибаньеса. Прекрасная игра французского вратаря сохранила победный счет для Милана.

Стефано Пиоли выпустил на концовку встречи Ибрагимовича и Леау. И эта пара форвардов забила третий гол – Ибра выиграл борьбу, а португалец реализовал выход один на один. Милан мог раньше закрыть матч, однако удары Диаса и Флоренци полетели в перекладину.

Рома доигрывала вдевятером: Карсдорп пошел в грубый подкат на линии штрафной, а Манчини в штрафной площадке завалил Леау. У Милана был шанс устроить разгром, но Златан не реализовал пенальти.

Милан победил, набрал 45 очков и вплотную приблизился к Интеру на вершине Серии А. Рома с 32 баллами выпала из зоны еврокубков.

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