В рамках 20-го туру Серії А Рома гостювала у Мілані. Для фанів римлян гра склалася невтішно (поразка з рахунком 1:3), але вони не втратили можливість продемонструвати своє негативне ставлення до Златана Ібрагімовіча.

Мілан – Рома – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Швед з'явився на полі у другому таймі. Фани почали вигукувати гасла, які мали расистське підґрунтя. Жозе Моурінью не залишився осторонь, а звернувся до вболівальників із вимогою припинити це, повідомляє Football Italia з посиланням на DAZN.

До слова, у сьогоднішньому матчі Златан не зміг реалізувати пенальті. Однак, Рома – улюблена жертва Ібрагімовіча. Саме цій команді він забив найбільше голів – 13 за 23 матчі.

Мілан впевнено переграв Рому – монструозний голкіпер, два вилучення та два пенальті проти Моурінью