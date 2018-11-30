"Моуринью превратил "театр мечты" в "театр кошмара", – чемпион мира и Европы раскритиковал португальца

Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

"Это просто недопустимо. Моуринью разрушает клуб. Команда просто ужасно играет в Лиге чемпионов. Мы все помним МЮ с Роем Кином, Дэвидом Бекхэмом и другими большими игроками. Тот клуб играл в атакующий футбол.

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Футбол был красивым и эмоциональным. Олд Траффорд был настоящим "театром мечты", а теперь он стал "театром кошмара" с Моуринью. Это безумие.

Он не понимает, что всем наплевать на его титулы! Болельщики хотят эмоций и хорошего футбола, который Жозе не может организовать. И он не понимает этого", – цитирует Дюгарри Evening Standard.

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Кристоф в составе сборной Франции становился триумфатором ЧМ-1998 и Евро-2000. На клубном уровне запомнился выступлениями за Бордо, Марсель, Милан и Барселону.