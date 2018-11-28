Манчестер Юнайтед – Янг Бойз: Моуринью очень эмоционально отреагировал на победный гол Феллаини

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью не сдерживал эмоций после гола Маруана Феллаини в ворота Янг Бойз.

Забитый гол Феллаини в компенсированное ко второму тайму время оказался победным для "красных дьяволов". Победа Манчестер Юнайтед над Янг Бойз позволила подопечным Моуринью досрочно выйти в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

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К слову кроме МЮ в плей-офф Лиги чемпионов уже вышли: Бавария (Германия), Реал (Испания), Рома (Италия), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Барселона (Испания), Аякс (Нидерланды).

27.11.16: Jose Mourinho sent off for kicking an innocent water bottle

27.11.18: pic.twitter.com/vVqN75NTdQ — Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) 28 ноября 2018 г.