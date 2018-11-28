Манчестер Юнайтед – Янг Бойз: Моуринью очень эмоционально отреагировал на победный гол Феллаини

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью не сдерживал эмоций после гола Маруана Феллаини в ворота Янг Бойз.
Забитый гол Феллаини в компенсированное ко второму тайму время оказался победным для "красных дьяволов". Победа Манчестер Юнайтед над Янг Бойз позволила подопечным Моуринью досрочно выйти в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.
Лига чемпионов: Ювентус и Манчестер Юнайтед гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов, Валенсия сыграет в Лиге Европы
К слову кроме МЮ в плей-офф Лиги чемпионов уже вышли: Бавария (Германия), Реал (Испания), Рома (Италия), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Барселона (Испания), Аякс (Нидерланды).