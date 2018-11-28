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Манчестер Юнайтед – Янг Бойз: Моуринью очень эмоционально отреагировал на победный гол Феллаини

09:20 72 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Янг Бойз: Моуринью очень эмоционально отреагировал на победный гол Феллаини
Жозе Моуринью / Фото: Goal

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью не сдерживал эмоций после гола Маруана Феллаини в ворота Янг Бойз.

Забитый гол Феллаини в компенсированное ко второму тайму время оказался победным для "красных дьяволов". Победа Манчестер Юнайтед над Янг Бойз позволила подопечным Моуринью досрочно выйти в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

Лига чемпионов: Ювентус и Манчестер Юнайтед гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов, Валенсия сыграет в Лиге Европы

К слову кроме МЮ в плей-офф Лиги чемпионов уже вышли: Бавария (Германия), Реал (Испания), Рома (Италия), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Барселона (Испания), Аякс (Нидерланды).

Лига чемпионов5 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Янг Бойз: Вторник 27 ноября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
1 : 0
Янг Бойз
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Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Маруан Феллаини Маруан Феллаини Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
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