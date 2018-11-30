"Моурінью перетворив "театр мрії" в "театр кошмару", – чемпіон світу та Європи розкритикував португальця

Колишній форвард збірної Франції Крістоф Дюгаррі розкритикував головного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Це просто неприпустимо. Моурінью руйнує клуб. Команда просто жахливо грає в Лізі чемпіонів. Ми всі пам'ятаємо МЮ з Роєм Кіном, Девідом Бекхемом та іншими великими гравцями. Той клуб грав в атакувальний футбол.

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Футбол був красивим і емоційним. Олд Траффорд був справжнім "театром мрії", а тепер він став "театром кошмару" з Моурінью. Це безумство.

Він не розуміє, що всім начхати на його титули! Вболівальники хочуть емоцій і гарного футболу, який Жозе не може організувати. І він не розуміє цього", – цитує Дюгаррі Evening Standard.

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Крістоф у складі збірної Франції ставав тріумфатором ЧС-1998 та Євро-2000. На клубному рівні запам'ятався виступами за Бордо, Марсель, Мілан та Барселону.