Лига чемпионов: определились 8 команд, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира

По итогам игрового дня в 5 туре Лиги чемпионов определились команды, которые гарантировали себе путевку в следующий раунд соревнований.

В плей-офф Лиги чемпионов сыграют: Бавария (Германия), Реал (Испания), Рома (Италия), Манчестер Сити (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия), Ювентус (Италия), Барселона (Испания), Аякс (Нидерланды).

Лига чемпионов: Бавария камня на камне не оставила от Бенфики, Реал уверенно победил Рому

К слову, донецкий Шахтер в фантастическом матче вырвал победу над Хоффенхаймом и решит судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов в матче против Лиона.

Вашему вниманию результаты игрового дня в Лиге чемпионов