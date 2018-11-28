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ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Лига чемпионов: определились 8 команд, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира

00:24 75 Читати українською
Лига чемпионов: определились 8 команд, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира
Лига чемпионов: определились 8 команд, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира

По итогам игрового дня в 5 туре Лиги чемпионов определились команды, которые гарантировали себе путевку в следующий раунд соревнований.

В плей-офф Лиги чемпионов сыграют: Бавария (Германия), Реал (Испания), Рома (Италия), Манчестер Сити (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия), Ювентус (Италия), Барселона (Испания), Аякс (Нидерланды).

Лига чемпионов: Бавария камня на камне не оставила от Бенфики, Реал уверенно победил Рому

К слову, донецкий Шахтер в фантастическом матче вырвал победу над Хоффенхаймом и решит судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов в матче против Лиона.

Вашему вниманию результаты игрового дня в Лиге чемпионов

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