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Моуринью подчеркнул важность победы над Арсеналом в борьбе за зону Лиги Европы

00:30 - Читати українською
Моуринью подчеркнул важность победы над Арсеналом в борьбе за зону Лиги Европы
Жозе Моуринью / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился мыслями относительно победы в дерби над Арсеналом (2:1).

19’ Сон Хын Мин
81’ Тоби Алдервейрелд
 
Александр Ляказетт 16’
16’ Александр Ляказетт
19’ Сон Хын Мин
81’ Тоби Алдервейрелд

"Даже в дебюте второго тайма, когда они больше держали мяч, нам было достаточно комфортно. Думаю, наши два полузащитника выполнили великолепную работу, так мы нашли наши шансы и великий дух, это действительно помогло.

Пушка Ляказетта и провалы оборон в видеообзоре матча Тоттенхэм – Арсенал – 2:1

Я думаю, что во время игры никто не думал об этом, даже я этого не делал, но Арсенал имел на 48 часов больше, чем мы на отдых, поэтому было трудно. Мы счастливы, потому что сделали болельщиков счастливыми. Мы рады, мы все еще ведем борьбу за зону Лиги Европы", – приводит слова Моуринью ВВС.

Добавим, что Тоттенхэм благодаря победе над Арсеналом вышел на восьмую строчку АПЛ, отставая от еврокубкового места на два пункта.

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Теги
Англия Тоттенхэм - Арсенал Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Жозе Моуринью
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