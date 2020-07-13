Моуринью подчеркнул важность победы над Арсеналом в борьбе за зону Лиги Европы

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился мыслями относительно победы в дерби над Арсеналом (2:1).

"Даже в дебюте второго тайма, когда они больше держали мяч, нам было достаточно комфортно. Думаю, наши два полузащитника выполнили великолепную работу, так мы нашли наши шансы и великий дух, это действительно помогло.

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Я думаю, что во время игры никто не думал об этом, даже я этого не делал, но Арсенал имел на 48 часов больше, чем мы на отдых, поэтому было трудно. Мы счастливы, потому что сделали болельщиков счастливыми. Мы рады, мы все еще ведем борьбу за зону Лиги Европы", – приводит слова Моуринью ВВС.

Добавим, что Тоттенхэм благодаря победе над Арсеналом вышел на восьмую строчку АПЛ, отставая от еврокубкового места на два пункта.

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