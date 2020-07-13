Моурінью підкреслив важливість перемоги над Арсеналом у боротьбі за зону Ліги Європи

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью поділився думками щодо перемоги в дербі над Арсеналом (2:1).

"Навіть у дебюті другого тайму, коли вони більше тримали м'яч, нам було досить комфортно. Гадаю, наші два півзахисники виконали чудову роботу, так ми знайшли наші шанси та великий дух, це справді допомогло.

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Я думаю, що під час гри ніхто не думав про це, навіть я цього не робив, але Арсенал мав на 48 годин більше, ніж ми на відпочинок, тому було важко. Ми щасливі, тому що зробили вболівальників щасливими. Ми раді, ми все ще ведемо боротьбу за зону Ліги Європи", – наводить слова Моурінью ВВС.

Додамо, що Тоттенхем завдяки перемозі над Арсеналом вийшов на восьму сходинку АПЛ, відстаючи від єврокубкового місця на два пункти.

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