Моуринью: Переход в Эвертон? Я дал свое слово
10:11 - Читати українською
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал слухи, связывавшие его с "ирисками".
"Переход в Эвертон? Я дал слово, что не уйду из Ромы, пока не закончатся три года контракта. Не променяю этот проект на другой", – цитирует Моуринью Football Italia.
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После увольнения Рафаэля Бенитеса с должности главного тренера Эвертона именно сеу Жозе журналисты называли одним из возможных кандидатов на вакансию.
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