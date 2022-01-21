"Переход в Эвертон? Я дал слово, что не уйду из Ромы, пока не закончатся три года контракта. Не променяю этот проект на другой", – цитирует Моуринью Football Italia.

Каннаваро став претендентом на тренерське крісло Евертона

После увольнения Рафаэля Бенитеса с должности главного тренера Эвертона именно сеу Жозе журналисты называли одним из возможных кандидатов на вакансию.

После 19 туров чемпионата Англии команда Виталия Миколенко расположилась на 16-й строчке.

Трансфери УПЛ зима-2022 – продаж Миколенка і затишшя від Динамо, два бразильці в Шахтарі та інші переходи