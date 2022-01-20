Володар "Золотого м'яча-2006" може зробити великий стрибок у своїй тренерській кар'єрі.

Фабіо Каннаваро опинився разом із Френком Лемпардом та Вейном Руні у шорт-листі кандидатів на посаду головного тренера Евертона, повідомляє The Telegraph.

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За плечима італійського фахівця 8-річний досвід роботи в ОАЕ, Китаї та Саудівській Аравії. Наразі Фабіо залишається без роботи. Під час кар'єри гравця Каннаваро встиг пограти за Парму, Ювентус, Інтер та Реал.

Нагадаємо, нещодавно Евертон звільнив Рафаеля Бенітеса, який був одним з ініціаторів підписання Віталія Миколенка.

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