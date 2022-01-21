Моурінью: Перехід в Евертон? Я дав своє слово
10:06 - Читать на русском
Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував чутки, які пов'язували його з "ірисками".
"Перехід в Евертон? Я дав слово, що не піду з Роми, поки не закінчаться три роки контракту. Не проміняю цей проект на інший", – цитує Моурінью Football Italia.
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Після звільнення Рафаеля Бенітеса з посади головного тренера Евертона саме сеу Жозе журналісти називали одним з можливих кандидатів на вакансію.
Після 19-ти турів чемпіонату Англії команда Віталія Миколенка розташувалась на 16-й сходинці.
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