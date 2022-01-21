Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував чутки, які пов'язували його з "ірисками".

"Перехід в Евертон? Я дав слово, що не піду з Роми, поки не закінчаться три роки контракту. Не проміняю цей проект на інший", – цитує Моурінью Football Italia.

Каннаваро став претендентом на тренерське крісло Евертона

Після звільнення Рафаеля Бенітеса з посади головного тренера Евертона саме сеу Жозе журналісти називали одним з можливих кандидатів на вакансію.

Після 19-ти турів чемпіонату Англії команда Віталія Миколенка розташувалась на 16-й сходинці.

Трансфери УПЛ зима-2022 – продаж Миколенка і затишшя від Динамо, два бразильці в Шахтарі та інші переходи