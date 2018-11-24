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Моуринью отказался объяснить свои слова о бесхарактерных игроках Манчестер Юнайтед

00:39 9 Читати українською
Моуринью отказался объяснить свои слова о бесхарактерных игроках Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отказался комментировать свои высказывания о недостатке характера у некоторых игроков первой команды "красных дьяволов".

Во время пресс-конференции перед матчем 13-го тура АПЛ против Кристал Пэлас один из журналистов попросил прокомментировать слова Моуринью о бесхарактерных игроках Юнайтед.

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"Я в эти игры не играю", – приводит слова португальского специалиста в ответ BBC.

Напомним, что ранее Жозе Моуринью назвал Решфорда, Марсьяля и еще двух игроков МЮ бесхарактерными. Это случилось в эфире телепрограммы с Христо Стоичковым.

К слову, в субботу Манчестер Юнайтед примет Кристал Пэлас на Олд Траффорд. Начало поединка в 17:00 по Киеву.

Англия13 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: Суббота 24 ноября 2018

Манчестер Юнайтед
до матча
15
час
:
9
мин
Кристал Пэлас
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Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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