Моуринью отказался объяснить свои слова о бесхарактерных игроках Манчестер Юнайтед

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отказался комментировать свои высказывания о недостатке характера у некоторых игроков первой команды "красных дьяволов".

Во время пресс-конференции перед матчем 13-го тура АПЛ против Кристал Пэлас один из журналистов попросил прокомментировать слова Моуринью о бесхарактерных игроках Юнайтед.

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"Я в эти игры не играю", – приводит слова португальского специалиста в ответ BBC.

Напомним, что ранее Жозе Моуринью назвал Решфорда, Марсьяля и еще двух игроков МЮ бесхарактерными. Это случилось в эфире телепрограммы с Христо Стоичковым.

К слову, в субботу Манчестер Юнайтед примет Кристал Пэлас на Олд Траффорд. Начало поединка в 17:00 по Киеву.