Экс-тренер Челси Маурисио Поччетино уже имеет предложения от клубов АПЛ после того, как было объявлено о его отставке.

По сообщению Football Insider, экс-тренером Челси серьезно заинтересован Манчестер Юнайтед. Несмотря на неудачный сезон аргентинца, руководство "красных дьяволов" рассматривает Почеттино на замену Эрику Тен Хагу.

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Ожидается, что аргентинец получит предложения в течение следующих недель, ведь стремится вовремя возглавить команду, чтобы начать следующий сезон. Почеттино стал последним кандидатом, который рассматривается как потенциальный вариант замены Тен Хага, когда тот покинет клуб.

К слову, 52-летний менеджер проработал в Челси лишь один год. Во главе с Почеттино команда финишировала шестой в турнирной таблице АПЛ. Со своей стороны, МЮ финишировал восьмым.

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