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Моуринью назвал Решфорда, Марсьяля и еще двух игроков бесхарактерными

18:43 64 Читати українською
Моуринью назвал Решфорда, Марсьяля и еще двух игроков бесхарактерными
Маркус Решфорд / Reuters

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал, чего не хватает молодым исполнителям "красных дьяволов".

"Им не хватает зрелости. Футболистом я не был, но под зрелостью имею в виду личные качества. В их возрасте мы уже были мужчинами. Были зрелыми и лучше подготовленными к жизни.

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Теперь люди взрослеют медленнее. К примеру, Люк Шоу, который на два года раньше меня пришел в МЮ. Он не тянул. Хотя и имел потенциал. Люк Шоу, Антони Марсьяль, Джесси Лингард и Маркус Решфорд – их имею в виду. Характера, личности, спортивной агрессии, заложенной природой, – этого им всем не хватает", – рассказал Моуринью в интервью Христо Стоичкову в эфире канала Univision.

Напомним, что после 12-ти туров Манчестер Юнайтед идет восьмым в АПЛ. Команда под руководством португальского специалиста набрала 20 очков. В субботу МЮ примет Кристал Пэлас на Олд Траффорд в очередном туре лиги.

Англия13 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: Суббота 24 ноября 2018

Манчестер Юнайтед
до матча
21
час
:
17
мин
Кристал Пэлас
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Теги
Англия Антони Марсьяль Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Маркус Решфорд Маркус Решфорд Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас Люк Шоу Люк Шоу Джесси Лингард Джесси Лингард
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