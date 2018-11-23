Моуринью назвал Решфорда, Марсьяля и еще двух игроков бесхарактерными

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал, чего не хватает молодым исполнителям "красных дьяволов".

"Им не хватает зрелости. Футболистом я не был, но под зрелостью имею в виду личные качества. В их возрасте мы уже были мужчинами. Были зрелыми и лучше подготовленными к жизни.

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Теперь люди взрослеют медленнее. К примеру, Люк Шоу, который на два года раньше меня пришел в МЮ. Он не тянул. Хотя и имел потенциал. Люк Шоу, Антони Марсьяль, Джесси Лингард и Маркус Решфорд – их имею в виду. Характера, личности, спортивной агрессии, заложенной природой, – этого им всем не хватает", – рассказал Моуринью в интервью Христо Стоичкову в эфире канала Univision.

Напомним, что после 12-ти туров Манчестер Юнайтед идет восьмым в АПЛ. Команда под руководством португальского специалиста набрала 20 очков. В субботу МЮ примет Кристал Пэлас на Олд Траффорд в очередном туре лиги.