Моуринью уверен, что Манчестер Юнайтед будет в топ-4 АПЛ

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью верит, что его подопечным по силам вернуться в зону Лиги чемпионов в английской Премьер-лиге.

"Знаю, мы сильно отстаем от первых четырех команд лиги, но также я знаю, что до конца года, если не ошибаюсь, мы должны сыграть еще 8 матчей в Премьер-лиге.

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Это 24 очка. Мы будем бороться за возможность набрать эти баллы, и хотя и клубы из топ-4 тоже будут делать это, я верю, что мы в итоге будем в первой четверке", – приводит слова Моуринью The Sun.

Напомним, что после 12-ти туров Манчестер Юнайтед идет восьмым в АПЛ. Команда под руководством португальского специалиста набрала 20 очков. В субботу МЮ примет Кристал Пэлас на Олд Траффорд в очередном туре лиги.

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