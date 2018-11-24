toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ЛЬВІВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Моурінью відмовився пояснити свої слова про безхарактерних гравців Манчестер Юнайтед

00:39 41 Читать на русском
Моурінью відмовився пояснити свої слова про безхарактерних гравців Манчестер Юнайтед
Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Керманич Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью відмовився коментувати свої висловлювання щодо нестачі характеру в деяких гравців першої команди "червоних дияволів".

Під час прес-конференції перед матчем 13-го туру АПЛ проти Крістал Пелас один із журналістів попросив прокоментувати слова Моурінью про безхарактерних гравців Юнайтед.

Моурінью впевнений, що Манчестер Юнайтед буде в топ-4 АПЛ

"Я у ці ігри не граю", – наводить слова португальського фахівця у відповідь BBC.

Нагадаємо, що раніше Жозе Моурінью назвав Решфорда, Мартіаля та ще двох гравців МЮ безхарактерними. Це трапилося в ефірі телепрограми з Хрісто Стоїчковим.

До слова, в суботу Манчестер Юнайтед прийме Крістал Пелас на Олд Траффорд. Початок поєдинку о 17:00 за Києвом.

Англія13 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас: Субота 24 листопада 2018

Манчестер Юнайтед
до матчу
15
год
:
31
хв
Крістал Пелас
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
31
хв
Карпати
14:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук