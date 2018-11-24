Моурінью відмовився пояснити свої слова про безхарактерних гравців Манчестер Юнайтед

Керманич Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью відмовився коментувати свої висловлювання щодо нестачі характеру в деяких гравців першої команди "червоних дияволів".

Під час прес-конференції перед матчем 13-го туру АПЛ проти Крістал Пелас один із журналістів попросив прокоментувати слова Моурінью про безхарактерних гравців Юнайтед.

Моурінью впевнений, що Манчестер Юнайтед буде в топ-4 АПЛ

"Я у ці ігри не граю", – наводить слова португальського фахівця у відповідь BBC.

Нагадаємо, що раніше Жозе Моурінью назвав Решфорда, Мартіаля та ще двох гравців МЮ безхарактерними. Це трапилося в ефірі телепрограми з Хрісто Стоїчковим.

До слова, в суботу Манчестер Юнайтед прийме Крістал Пелас на Олд Траффорд. Початок поєдинку о 17:00 за Києвом.