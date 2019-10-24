Моуринью отказал дортмундской Боруссии

Португальский специалист Жозе Моуринью не собирается перебираться в Бундеслигу – по крайней мере, в Боруссию Д.

Руководство дортмундской Боруссии сделало попытку пригласить в тренерское кресло Жозе Моуринью, но потерпело фиаско, сообщает El Chiringuito.

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Португалец ответил отказом "шмелям", хотя ранее заявлял, что не против поработать в Бундеслиге, а также были слухи, что он для этого уже изучает немецкий язык.

Напомним, последним клубом Особенного был Манчестер Юнайтед, из которого его уволили в декабре 2018-го.

После 8-ми туров чемпионата Германии Боруссия Д находится на 4-м месте с 15-ю очками.

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