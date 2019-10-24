toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Моуринью отказал дортмундской Боруссии

19:10 142 Читати українською
Моуринью отказал дортмундской Боруссии
Жозе Моуринью / Фото Daily Express

Португальский специалист Жозе Моуринью не собирается перебираться в Бундеслигу – по крайней мере, в Боруссию Д.

Руководство дортмундской Боруссии сделало попытку пригласить в тренерское кресло Жозе Моуринью, но потерпело фиаско, сообщает El Chiringuito.

Моуринью может возглавить Тоттенхэм

Португалец ответил отказом "шмелям", хотя ранее заявлял, что не против поработать в Бундеслиге, а также были слухи, что он для этого уже изучает немецкий язык.

Напомним, последним клубом Особенного был Манчестер Юнайтед, из которого его уволили в декабре 2018-го.

После 8-ми туров чемпионата Германии Боруссия Д находится на 4-м месте с 15-ю очками.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи

blog_ava
"Ширер не вписывается в нашу игру, а Саласа и Саморано не успеем заявить". Бессмертные цитаты Виктора Прокопенко
10:15
1909
Теги
Жозе Моуринью Жозе Моуринью Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
34
мин
Динамо Киев
22:00
Копенгаген
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук