Моурінью відмовив дортмундській Борусії

Португальський фахівець Жозе Моурінью не збирається перебиратись в Бундеслігу – принаймні, в Борусію Д.

Керівництво дортмундської Борусії зробило спробу запросити у тренерське крісло Жозе Моурінью, але зазнали фіаско, повідомляє El Chiringuito.

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Португалець відповів відмовою "джмелям", хоча раніше заявляв, що не проти попрацювати у Бундеслізі, і навіть були чутки, що він для цього вже вивчає німецьку мову.

Нагадаємо, останнім клубом Особливого був Манчестер Юнайтед, з якого його звільнили у грудні 2018-го.

Після 8-ми турів чемпіонату Німеччини Борусія Д перебуває на 4-й сходинці з 15-ма очками.

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