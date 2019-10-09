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Моуринью может возглавить Тоттенхэм

13:14 16 Читати українською
Моуринью может возглавить Тоттенхэм
Жозе Моуринью / Reuters

Звездный португалец продолжает искать варианты возвращения к тренерской деятельности.

Жозе Моуринью рассматривает вариант с работой в лондонском Тоттенхэме, информирует Daily Mail.

Почеттино четко ответил относительно своих планов на будущее

Лондонцы крайне неудачно начали текущий сезон в АПЛ и Лиге чемпионов, а также вылетели из Кубка английской лиги. Подобные результаты могут привести к увольнению Маурисио Почеттино. Моуринью внимательно следит за ситуацией на теренерському мостике "шпор" и готов начать переговоры с Даниэлем Леви в случае увольнения аргентинца.

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Напомним, 56-летний португалец имеет немалый опыт работы в английских клубах – ранее он возглавлял Челси (дважды) и Манчестер Юнайтед.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Моуринью Жозе Моуринью Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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