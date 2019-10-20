Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи

Десятка відомих фахівців, які перебувають без роботи та можуть відновити тренерську діяльність у будь-який момент – у матеріалі "Футбол 24".

Марк Х'юз

Вік – 55 років

Без клубу з грудня 2018-го

Останнє місце роботи – Саутгемптон

Причина відходу – незадовільні результати

Потенційні працедавці: Евертон, Уельс

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Колись Марк Х'юз вважався першим претендентом на заміну серу Алексу Фергюсону після неминучого відходу шотландця з Манчестер Юнайтед. Екс-форвард зібрав круту банду в Блекберні й лише фінансова прірва між топ-4 та рештою АПЛ не дозволила "бродягам" тоді замахнутися на вихід до Ліги чемпіонів. Та Х'юз не впорався із викликом усього життя, проваливши кар'єрний іспит у Манчестер Сіті 10 років тому. За цим діяльність тренера пішла на спад.

На нього полювали середняки ліги або задля побудови довготермінового проекту, або як на "пожежний" варіант. Саме останній пункт може повернути Х'юза до гри. Він може очолити англійський клуб із невдалою серією – той же Евертон, де на волосині висить доля Марку Сілви. Крім того, валлієць може повернутися туди, звідки починав – збірна Уельсу має найкраще покоління гравців за останні 20 років, але Раяну Гіггзу, схоже, не до снаги привести його до результату.

Хайко Херрліх

Вік – 47 років

Без клубу з грудня 2018-го

Останнє місце роботи – Байєр

Причина відходу – незадовільні результати

Потенційні працедавці: аутсайдери Бундесліги

Після успішної ігрової кар'єри Хайко Херрліх хрестоматійно підійшов до тренерства. Він почав із юнацьких команд дортмундської Борусії і збірної Німеччини, а перший млинець на дорослому рівні (з Бохумом) зійшов нанівець. Не склалося і в Унтергахінзі, тому Херрліх опинився у Баварії U-17. Попрацювавши 2 роки в Мюнхені, він наважився ще раз почати з першими командами й взявся за справу в Регенсбурзі. Тут тренера супроводжував успіх – команда під його керівництвом за два сезони "пролетіла" 2 дивізіони вгору, а сам він напрацював на заслужене підвищення.

У першому сезоні з Херрліхом Байєр фінішував 5-м, хоча мав стільки ж очок, як і третій Хоффенхайм. Та виправдати амбіції на ЛЧ команда не змогла в сезоні 2018/19. У грудні Леверкузен ішов лише 9-м, а боси "фармацевтів" вказали фахівцю на двері. Проте, можливо, нині Херрліху потрібна нова сторінка біографії з андердогом, щоб повернутися сильнішим на вершини Бундесліги.

Марселіно Гарсія Тораль

Вік – 54 роки

Без клубу з вересня 2019-го

Останнє місце роботи – Валенсія

Причина відходу – конфлікт із менеджментом клубу

Потенційні працедавці: Бетіс, Евертон, Уотфорд

Звільнення Марселіно напередодні матчу з Барселоною у вересні шокувало всіх – оглядачів, гравців і самого тренера. У минулому сезоні уродженець Астурії фактично взяв максимум із командою другого ешелону Ла Ліги. Його Валенсія сенсаційно здобула Кубок Іспанії та вийшла до Ліги чемпіонів. Та власнику левантійців Пітеру Ліму хотілося самостійно визначати трансферну політику "кажанів", тому конфлікту зі спортдиром Алемані та тренером Марселіно було не уникнути. Зрештою, сінгапурець вчинив радикально – звільнив дует незгодних і призначив керманичем Валенсії Альберта Селадеса.

Розсерджений Марселіно заявив, що бере паузу до кінця сезону, та все може змінитися, якщо йому запропонують амбітний проект. Щоправда, в Прімері подібних вакансій немає (хіба що Рубі втратить посаду в Бетісі), тому 54-річний фахівець може вперше спробувати легіонерського хліба. Тренерів із континенту традиційно вабить Англія, а кризові "піренейські" проекти Евертона та Уотфорда вже невдовзі можуть затребувати новий підхід до їхньої реалізації.

Дженнаро Гаттузо

Вік – 41 рік

Без клубу з травня 2019-го

Останнє місце роботи – Мілан

Причина відходу – невихід до Ліги чемпіонів

Потенційні працедавці: Лаціо, Мілан, Дженоа

Після відставки Дженнаро Гаттузо наприкінці травня вболівальники Мілана перебували в екстазі. Шанувальники "россонері" палко вірили, що клубна легенда – остання перепона до відродження колишньої слави клубу. Та не так сталося, як гадалося. Прихід Марко Джампаоло зі своїми ідеями завершився провалом, а боси міланців, подейкують, навіть розглядали варіант із поверненням Ріно. Гаттузо та його штаб мають чинні контракти з Міланом, тому взяти їх назад було б максимально легко.

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Тим не менше, на Сан-Сіро зробили ставку на Стефано Піолі, а всього лише 41-річний фахівець залишається поза справами. Він відмовив Дженоа, хоча цей варіант ще може з'явитися знову, а з російськими клубами на кшталт московського Динамо та Спартака, вочевидь, не зійшовся у фінансах. Ще з літа інтерес до Гаттузо проявляв Лаціо, а нестабільність результатів команди Сімоне Індзагі може відкрити легенді "россонері" шлях до Риму. Хоча, якщо Піолі провалить старт у Мілані, то можна не сумніватися – Гаттузо буде першим варіантом Мальдіні та Бобана.

Еусебіо Ді Франческо

Вік – 50 років

Без клубу з жовтня 2019-го

Останнє місце роботи – Сампдорія

Причина відходу – незадовільні результати

Потенційні працедавці: Мілан, аутсайдери АПЛ, Монако

Тренерська доля неймовірно жорстока. За півтора року Еусебіо Ді Франческо пройшов шлях від одного з найперспективніших тренерів Європи до аутсайдера італійської Серії А. Після фантастичного виступу Роми в сезоні 2017/18 у Лізі чемпіонів (камбек із Барселоною і програний півфінал Ліверпулю) "вовків" чекав прогнозований спад у наступному сезоні. Римляни страждали, а не грали, команду з'їдали зсередини конфлікти, а боси клубу звільнили вчорашнього героя перед початком найважливішого відрізку кампанії 2018/19.

Ді Франческо трохи відпочив і очолив Сампдорію, але перебудова команди після відходу Марко Джампаоло стала для нього непідйомним завданням. Екс-тренер Роми так і не освоївся на Луїджі Ферраріс, не визначився із тактичною побудовою (5 формацій за 7 турів) і швидко втратив довіру керівництва Сампи. Тепер він опинився на роздоріжжі – чекати на нове загострення босів Мілана та спробувати зупинити кризу "россонері" чи пошукати виклик у незнайомих умовах. Революційно виглядало б призначення Ді Франческо, наприклад, у Монако. Леонарду Жардім дивом втримав монегасків від вильоту в минулому сезоні, але команда не виблискує у нинішній кампанії. Поява ж усе ще грамотного Ді Франческо в князівстві – потенційно щаслива карта для усіх зацікавлених сторін.

Лоран Блан

Вік – 53 роки

Без клубу з червня 2016-го

Останнє місце роботи – ПСЖ

Причина відходу – незадовільні результати

Потенційні працедавці: Монако, Манчестер Юнайтед

Із часу відставки з посади головного тренера Парі Сен-Жермен прізвище Блана постійно зринає у чутках про роботу в топ і не дуже клубах Європи. Та в чемпіона світу-1998 постійно щось не складається. Свіжий приклад – Ліон. "Ткачі" звільнили Сілвінью через невиразний старт сезону, провели перемовини з Бланом і... обрали Руді Гарсію.

Французька преса впевнена, що 4-разовий чемпіон Франції у статусі тренера вірить у близьку відставку Уле Гуннара Сульшера та сподівається очолити Манчестер Юнайтед, кольори якого захищав на початку століття. Та поки Блан чекатиме свого шансу на Олд Траффорд, його можуть перестати сприймати всерйоз і єдиними реальними пропозиціями для найкращого друга Фаб'єна Бартеза будуть Китай чи Близький Схід. Тому для амбіцій Лорана Блана краще спробувати покласти край кризі в Монако, ніж безкінечно чекати дзвінка від Еда Вудворда.

Кіке Сетьєн

Вік – 61 рік

Без клубу з травня 2019-го

Останнє місце роботи – Бетіс

Причина відходу – обопільне рішення

Потенційні працедавці: Динамо Київ, Шахтар

Минулий сезон Кіке Сетьєн завершив із унікальним досягненням – він став першим за 16 років тренером, якому вдалося впродовж однієї кампанії обіграти і Барселону, і Реал. Однак, лише 10-те підсумкове місце для амбітного Бетіса стало вироком для кантабрійця. Досвідчений тренер пішов за обопільною згодою, а влітку його називали серйозним претендентом на місце Паулу Фонсеки в Шахтарі.

Один із найкращих

Зрештою, Рінат Ахметов схилився до кандидатури Луїша Каштру, та ігровий зрив "гірників" (наприклад, виліт із єврокубків після групової стадії ЛЧ) може повернути Сетьєна в шорт-лист президента донеччан. Міг би він опинитися і в Києві, якщо Ігор Суркіс раптом зважиться призначити в Динамо іноземного фахівця. На тактичного фріка, та ще й іспанця, було б цікаво глянути в "біло-синіх" Авгієвих стайнях, але "динамівських" сердець у київській колоді ще вдосталь.

Лучано Спаллетті

Вік – 60 років

Без клубу з травня 2019-го

Останнє місце роботи – Інтер

Причина відходу – відсутність прогресу команди

Потенційні працедавці: Мілан, Монако

Лучано Спаллетті міг повернутися до роботи ще 2 тижні тому. Тосканець був фаворитом керівництва Мілана при звільненні Джампаоло, але його призначення зірвав Інтер. 60-річний фахівець досі має чинний з "нерадзуррі" контракт, а платити 5 млн євро за його достроковий розрив клуб відмовився. Однак, перспективи Стефано Піолі в Мілані не викликають оптимізму, тому до кандидатури Спаллетті боси "россонері" можуть дуже швидко повернутися.

Ще один варіант для італійського тренера – Монако. Результати княжого клубу відверто не вражають, а вдруге поспіль боротися за виживання до останнього туру тут не бажають. Спаллетті є хорошим варіантом для монегасків. Він – статусний, має авторитет і вже працював за межами Апеннін. До того ж, кадровий потенціал Монако неймовірний, а тамтешнім зіркам, здається, потрібен маленький "землетрус". Хто, хто, а Спаллетті здатен його влаштувати.

Массіміліано Аллегрі

Вік – 52 роки

Без клубу з травня 2019-го

Останнє місце роботи – Ювентус

Причина відходу – стагнація команди

Потенційні працедавці: Манчестер Юнайтед, Баварія, ПСЖ, Реал

Після відходу з Ювентуса Массіміліано Аллегрі не приховував, що прагне спробувати сили в Англії. Раніше його сватали до Челсі та Арсенала, а тепер італієць сидить на валізах в очікуванні відставки Сульшера. Аллегрі справді виглядає ідеальним із доступних для МЮ варіантів. Нині "червоним дияволам" потрібен коуч із іменем, високим тренерським інтелектом і шириною тактичних ідей. Цього всього, вочевидь, не вистачає нинішньому керманичу Юнайтед, а хороший хлопець – не професія.

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Якщо із англійським грандом раптом не складеться, то Аллегрі точно матиме інші смачні пропозиції. У Парижі, Мюнхені та Мадриді кредит довіри до нинішніх тренерів не надто великий, а прізвище 6-разового чемпіона Італії автоматично буде в пріоритеті для нетерплячих босів ПСЖ, Баварії чи Реала. Але сам Массіміліано Аллегрі посилено штудіює англійську, а не німецьку. Тому в Бундеслізі його навряд побачимо.

Жозе Моурінью

Вік – 56 років

Без клубу з грудня 2018-го

Останнє місце роботи – Манчестер Юнайтед

Причина відходу – незадовільні результати

Потенційні працедавці: Реал, Тоттенхем, ПСЖ

Будьмо відвертими, Особливого стало бракувати футболу наступного ж дня після відставки з МЮ. Хай гра манкуніанців і була неймовірно сірою у минулому сезоні, та за "іграми розуму" від Моурінью вболівальники встигли засумувати. Тужить за роботою і сам португалець – він навіть зронив сльозу під час недавнього інтерв'ю, коли розповідав про паузу в кар'єрі. Усе ж, бути телевізійним експертом Моурінью ще зарано. Нехай цим займаються аксакали на кшталт Арсена Венгера.

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56-річний фахівець міг очолити Ліон, але відмовився, бо чекає на соліднішу пропозицію. Реал? Флорентіно Перес і сам Моурінью дуже б хотіли. Та навряд це скажеш про гравців. Серхіо Рамос навіть погрожував президенту "бланкос" піти з команди, якщо португалець повернеться на Бернабеу. Інша справа – Англія. Родина Моурінью обжилася на Альбіоні, а сам тренер не проти зайвий раз втерти носа колишнім босам із Челсі та МЮ. Революція назріває у лондонському Тоттенхемі. Рідна стихія для Моурінью?..

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