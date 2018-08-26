Моуринью оценил Марсьяля в 87 млн фунтов

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью хочет получить за продажу Антони Марсьяля 87 млн фунтов, европейские клубы не готовы платить за форварда такие деньги.

Как известно, наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью больше не рассчитывает на Антони Марсьяля и хочет продать его до закрытия трансферного окна. Португалец обиделся на футболиста из-за того, что тот самовольно покинул расположение команды в США и отправился в Париж, чтобы присутствовать на родах жены, а впоследствии проигнорировал приказ Особенного вернуться в Штаты.

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Впрочем, маловероятно, что 22-летний нападающий покинет Олд Траффорд до пятницы, сообщает The Sun.

Дело в том, что Моуринью повесил на Марсьяля ценник в 70 млн фунтов, а после слухов об интересе к игроку ПСЖ, Челси, Реала и Тоттенхэма поднял цену до 87 млн ​​фунтов.

Кстати, авторитетный портал Transfermarkt считает, что Марсьяль стоит не более 65 млн евро.

В прошлом сезоне француз принял участие в 30 матчах "красных дьяволов", забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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