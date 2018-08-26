Моурінью оцінив Мартіаля у 87 млн фунтів

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью хоче отримати за продаж Антоні Мартіаля 87 млн фунтів, європейські клуби не готові платити за форварда такі гроші.

Як відомо, наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью більше не розраховує на Антоні Мартіаля та хоче продати його до закриття трансферного вікна. Португалець образився на футболіста через те, що той самовільно покинув розташування команди у США та вирушив у Париж, аби бути присутнім на пологах дружини, а згодом проігнорував наказ Особливого повернутися в Штати.

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Втім, малоймовірно, що 22-річний нападник покине Олд Траффорд до п'ятниці, повідомляє The Sun.

Справа в тім, що Моурінью повісив на Мартіаля цінник у 70 млн фунтів, а після чуток про інтерес до гравця ПСЖ, Челсі, Реала та Тоттенхема підняв ціну до 87 млн фунтів.

Натомість авторитетний портал Transfermarkt вважає, що Мартіаль коштує не більше 65 млн євро.

У минулому сезоні француз взяв участь в 30 матчах "червоних дияволів", забив 9 голів та віддав 5 результативних передач.

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