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Моурінью хоче продати Мартіаля до закінчення трансферного вікна

07:30 1 Читать на русском
Моурінью хоче продати Мартіаля до закінчення трансферного вікна
Антоні Мартіаль / Фото: Sky Sports

Головний тренер Манчестер Юнайтед хоче якнайскоріше попрощатися з нападником Антоні Мартіалем.

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью звернувся до виконавчого директора клубу Еда Вудворда з проханням продати нападника Антоні Мартіаля до закриття трансферного вікна в інших країнах, повідомляє Daily Star.

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За інформацією видання, Моурінью планує використовувати кошти від продажу Мартіаля на нових гравців, яких планує придбати взимку. Вудворд, в свою чергу, не згоден з головним тренером манкуніанців і хоче зберегти 22-річного форварда.

У минулому сезоні француз взяв участь в 30 матчах "червоних дияволів", забив 9 голів та віддав 5 результативних передач.

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Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Ед Вудворд Антоні Мартіаль Антоні Мартіаль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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