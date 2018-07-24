Моуринью нужны еще два новичка

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

"Я действительно хочу видеть новых игроков. Другое дело, произойдет ли это. Я хотел бы видеть в нашем составе еще двух футболистов.

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Клуб не собирается покупать правого защитника, несмотря на травму Валенсии. Мы должны поберечь его и подготовить к началу сезона. Это не та ситуация, когда мы можем позволить себе рисковать его здоровьем. Антонио – не мальчик, который может постоянно играть.

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Также мы купили фантастического игрока Диогу Далота, который очень молодой, но, как мне кажется, является лучшим правым защитником в мире. В мае он был прооперирован, поэтому мы также будем ждать его возвращения", – цитирует Моуринью ESPN.