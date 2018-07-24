Моурінью потрібні ще два новачки

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо розповів про роботу клубу на трансферному ринку.

"Я дійсно хочу бачити нових гравців. Інший справа, чи відбудеться це. Я хотів би бачити в нашому складі ще двох футболістів.

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Клуб не збирається купувати правого захисника, не зважаючи на травму Валенсії. Ми повинні поберегти його і підготувати до початку сезону. Це не та ситуація, коли ми можемо дозволити собі ризикувати його здоров'ям. Антоніо – не хлопчик, який може постійно грати.

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Також ми купили фантастичного гравця Діогу Далота, який дуже молодий, але, як мені здається, є найкращим правим захисником у світі. У травні він був прооперований, тому ми також будемо чекати його повернення", – цитує Моурінью ESPN.