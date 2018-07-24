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Моурінью потрібні ще два новачки

22:13 285 Читать на русском
Моурінью потрібні ще два новачки

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо розповів про роботу клубу на трансферному ринку.

"Я дійсно хочу бачити нових гравців. Інший справа, чи відбудеться це. Я хотів би бачити в нашому складі ще двох футболістів.

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Клуб не збирається купувати правого захисника, не зважаючи на травму Валенсії. Ми повинні поберегти його і підготувати до початку сезону. Це не та ситуація, коли ми можемо дозволити собі ризикувати його здоров'ям. Антоніо – не хлопчик, який може постійно грати.

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Також ми купили фантастичного гравця Діогу Далота, який дуже молодий, але, як мені здається, є найкращим правим захисником у світі. У травні він був прооперований, тому ми також будемо чекати його повернення", – цитує Моурінью ESPN.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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