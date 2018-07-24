Ювентус готовится еще раз подорвать рынок – на прицеле Погба

Туринский клуб в течение этого лета хочет провернуть еще один громкий трансфер.

Футбольная общественность еще не оправилась от перехода Криштиану Роналду в Ювентус, а туринцы уже готовят новую трансферную бомбу. Руководители клуба Андреа Аньелли и Беппе Маротта серьезно настроены собрать команду для победы в Лиге чемпионов.

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Главная цель "старой Синьоры" до конца лета – подписать Поля Погба, уверяет Corriere dello Sport. Альтернативные варианты в центр поля – Сергей Милинкович-Савич из Лацио и Адриен Рабйо из ПСЖ. В то же время дальнейшие действия Ювентуса будут зависеть от решения судьбы Миралема Пьянича, на которого охотятся другие топ-клубы Европы.

Напомним, что Погба выступал за Ювентус с 2012 по 2016 годы, после чего за 105 млн евро перешел в Манчестер Юнайтед и стал чемпионом мира-2018.

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