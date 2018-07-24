Мартиал может покинуть Манчестер Юнайтед после разговора с Моуринью

Французский форвард Антони Мартиаль, скорее всего, покинет Манчестер в течение этого трансферного окна.

Антони Мартиаль хочет уйти из Манчестер Юнайтед, поскольку в прошлом сезоне он не был основным в команде. "Красные дьяволы" заинтересованы в том, чтобы сохранить француза, однако Жозе Моуринью не хочет иметь в своем распоряжении несчастного футболиста и готов его отпустить.

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Все решится после личной беседы между Мартиалем и Моуринью. Если игрок скажет тренеру о желании сменить клуб – португальский коуч не будет ему препятствовать, информирует Telegraph.

В то же время в клубе не разделяют настроений Моуринью по Мартиалю, добавляет ESPN. Если француза и продадут, то только за границу, а не в Тоттенхэм, который выступает главным претендентом на Антони. Юнайтед не хочет усиливать конкурентов.