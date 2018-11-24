Моуринью не верит в желание Алексиса Санчеса уйти из Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью не верит в то, что Алексис Санчес хочет покинуть клуб.

Напомним, в последнее время активно звучит информация, что форвард МЮ Алексис Санчес хочет уйти из клуба. Среди претендентов на 29-летнего нападающего называли ПСЖ, Реал, Баварию и Ювентус.

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"Санчес никогда не говорил мне о своем желании уйти из Манчестер Юнайтед. Также я не слышал от него ни одного слова о том, что он несчастлив здесь.

Алексис играет как команда. Он становится лучше вместе с командой, а когда выходит на поле, то помогает нам своей индивидуальностью", – цитирует Моуринью Sky Sports.

В сезоне 2018/19 в активе Санчеса только 1 гол в 9 матчах АПЛ. При этом в большинстве случаев чилиец проводил на поле не весь поединок.

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