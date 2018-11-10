Санчес хочет покинуть Манчестер Юнайтед – агент чилийца начал переговоры с ПСЖ

Форвард МЮ недоволен своим положением в клубе и стремится вскоре покинуть "красных дьяволов".

Нападающий манкунианцев чувствует себя несчастным в составе Манчестер Юнайтед и планирует покинуть клуб, сообщает The Times. По информации издания, чилиец уже сообщил о своем желании агенту и поручил тому начать поиски нового клуба для продолжения карьеры.

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29-летний футболист недоволен главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью, который крайне редко доверяет место на поле игроку сборной Чили. Напомним, недавно португальский специалист публично раскритиковал Алексиса на тренировке Юнайтед. Жозе якобы обвинил Санчеса в том, что тот недостаточно настойчиво работает.

Вариант с продолжением карьеры в ПСЖ кажется Алексису наиболее привлекательным и его агент уже контактировал с представителями парижан относительно возможного трансфера его клиента в январе. Ранее сообщалось, что препятствием для перехода Санчеса в ПСЖ может стать финансовый фэйр-плей.

Напомним, Алексис Санчес перешел в МЮ из Арсенала в начале 2017 года.

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