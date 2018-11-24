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Моурінью не вірить у бажання Алексіса Санчеса піти з Манчестер Юнайтед

10:00 162 Читать на русском
Моурінью не вірить у бажання Алексіса Санчеса піти з Манчестер Юнайтед
Моурінью та Алексіс Санчес / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не вірить у те, що Алексіс Санчес прагне покинути клуб.

Нагадаємо, останнім часом активно лунає інформація, що форвард МЮ Алексіс Санчес хоче піти з клубу. Серед претендентів на 29-річного нападника називали ПСЖ, Реал, Баварію та Ювентус.

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"Санчес ніколи не казав мені про своє бажання піти з Манчестер Юнайтед. Також я не чув від нього жодного слова про те, що він нещасливий тут.

Алексіс грає як команда. Він стає кращим разом з командою, а коли виходить на поле, то допомагає нам своєю індивідуальністю", – цитує Моурінью Sky Sports.

В сезоні 2018/19 в активі Санчеса лише 1 гол у 9 матчах АПЛ. При цьому в більшості випадків чилієць проводив на полі не весь поєдинок.

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