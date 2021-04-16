"В турнирной таблице нас окружают качественные команды. Команды, у которых такие же амбиции, как и у нас. У некоторых больше потенциал, чем у нас, у некоторых – меньше.

Моуринью в своей манере оценил провальное выступление Тоттенхэма в матче с Ньюкаслом

У ряда клубов одинаковые задачи. Видимо, для определенных команд все будет как в прошлом сезоне, когда все решится в последнюю минуту", – цитирует Моуринью Sкy Sports.

После 31-го тура АПЛ Тоттенхэм расположился на 7-й строчке, отставая от 4-го места на 6 очков.

Манчестер Юнайтед дожал Тоттенхэм, Вест Хэм победил Лестер и поднялся в зону ЛЧ, Арсенал разгромил Шеффилд