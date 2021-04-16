Моуринью не теряет надежды увидеть Тоттенхэм в топ-4 АПЛ – дела у "шпор" плохи
15:32 - Читати українською
Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью оценил борьбу на вершине таблицы чемпионата Англии.
"В турнирной таблице нас окружают качественные команды. Команды, у которых такие же амбиции, как и у нас. У некоторых больше потенциал, чем у нас, у некоторых – меньше.
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У ряда клубов одинаковые задачи. Видимо, для определенных команд все будет как в прошлом сезоне, когда все решится в последнюю минуту", – цитирует Моуринью Sкy Sports.
После 31-го тура АПЛ Тоттенхэм расположился на 7-й строчке, отставая от 4-го места на 6 очков.
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