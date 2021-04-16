Моурінью не втрачає надії побачити Тоттенхем у топ-4 АПЛ – справи у "шпор" кепські
15:32 - Читать на русском
Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью оцінив боротьбу на вершині таблиці чемпіонату Англії.
"У турнірній таблиці нас оточують якісні команди. Команди, у яких такі ж амбіції, як і у нас. У деяких більший потенціал, ніж у нас, у деяких – менший.
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У низки клубів однакові завдання. Мабуть, для певних команд все буде як у минулому сезоні, коли все вирішиться в останню хвилину", – цитує Моурінью Sкy Sports.
Після 31-го туру АПЛ Тоттенхем розташувався на 7-й сходинці, відстаючи від 4-го місця на 6 очок.
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