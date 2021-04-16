"У турнірній таблиці нас оточують якісні команди. Команди, у яких такі ж амбіції, як і у нас. У деяких більший потенціал, ніж у нас, у деяких – менший.

Тоттенхем бунтує: у роздягальні команди незадоволені останніми заявами Моурінью

У низки клубів однакові завдання. Мабуть, для певних команд все буде як у минулому сезоні, коли все вирішиться в останню хвилину", – цитує Моурінью Sкy Sports.

Після 31-го туру АПЛ Тоттенхем розташувався на 7-й сходинці, відстаючи від 4-го місця на 6 очок.

Манчестер Юнайтед дотиснув Тоттенхем, Вест Хем переміг Лестер і піднявся в зону ЛЧ, Арсенал розгромив Шеффілд